Ошибочное определение физпоказателя может привести к доначислению ЕНВД

УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предупреждает, что из-за ошибочного применения физического показателя при расчете ЕНВД налог может быть доначислен.

В региональное налоговое управление поступают жалобы предпринимателей на решения налоговой инспекции о доначислении ЕНВД. Согласно выводам инспекции, при исчислении единого налога по арендуемому объекту розничной торговли, расположенному в торговом центре, плательщики занизили налоговую базу ввиду ошибочного применения в качестве физического показателя «площадь торгового зала», а не «площадь торгового места».

Однако УФНС, оставляя жалобы заявителей без удовлетворения, посчитало доказанным факт осуществления заявителями предпринимательской деятельности на всей площади арендованного помещения, расположенного в одной из секций торгового центра, отмечая, что спорные помещения являются частью торгового комплекса, относящегося к стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, что исключает применение физического показателя «площадь торгового зала».

Суды также считают, что при указанных обстоятельствах ведения розничной торговли следует применять при исчислении ЕНВД физический показатель «площадь торгового места» (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 25.04.2019 по делу № А05-1851/2018).

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