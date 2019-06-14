Вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в России новый вид социального страхования для финансирования услуг по постоянному уходу за пациентами, нуждающимися в такой помощи.

Соответствующее поручение Голикова дала по итогам заседания совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере, пишет РБК. Указанный в документе срок исполнения поручения — 1 ноября.

Проработкой идеи, ее «возможности и целесообразности» должна заняться рабочая группа, в которую войдут главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин, представители Минтруда, Минздрава, Фонда социального страхования, Пенсионного фонда и экспертов.

В рамках этой идеи введение дополнительных сборов и налогов не предусмотрено. Новый вид страхования будет предусмотрен в рамках действующей системы, уточнила РБК пресс-секретарь Голиковой София Малявина.

Другое поручение Голиковой касается создания цифровой платформы, через которую люди, нуждающиеся в долговременном уходе, смогут получить такую услугу — на постоянной, периодической или разовой основе. Проработать модель создания этой платформы поручено, в частности, Минтруду и Минкомсвязи до 1 декабря.