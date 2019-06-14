Клерк.Ру

Неправильный статус плательщика в платежке может привести к недоимке по налогу

УФНС по Ростовской области предупреждает, что во избежание возникновения задолженности по налоговым платежам крайне важно заполнять правильно реквизиты платежных поручений и квитанций при уплате налогов и взносов.

Платежные документы по причине неправильного заполнения полей, в том числе поля 101 «Статус плательщиков» относятся к «Невыясненным платежам».

Особое внимание на заполнение документов стоит обратить индивидуальным предпринимателям. При оформлении поля 101 «Статус плательщиков» при уплате НДФЛ указывается значение

  • 09 «Индивидуальный предприниматель»;
  • 02 «Налоговый агент», в случае если ИП выступает как налоговый агент по НДФЛ, например, при выплате зарплаты работникам

При уплате налогов по  специальным налоговым режимам (УСН, ЕНВД, ЕСХН, Патент) и страховых взносов (как за себя, так и за работников) указывается только значение 09 «Индивидуальный предприниматель».

Обучающий курс от команды «Клерка»
«Налоговые проверки. Тактика защиты»
Способы защиты, проверенные на практике, от Ивана Кузнецова, налогового эксперта, работавшего в ОБЭП.
  • Первое видео — бесплатно.
  • Даем сертификат в конце обучения.
  • Дистанционное обучение.
Записаться на курс за 5 500 руб.

Посетить семинар по теме «Первичные документы»

Все семинары по теме Первичные документы