Неправильный статус плательщика в платежке может привести к недоимке по налогу

УФНС по Ростовской области предупреждает, что во избежание возникновения задолженности по налоговым платежам крайне важно заполнять правильно реквизиты платежных поручений и квитанций при уплате налогов и взносов.

Платежные документы по причине неправильного заполнения полей, в том числе поля 101 «Статус плательщиков» относятся к «Невыясненным платежам».

Особое внимание на заполнение документов стоит обратить индивидуальным предпринимателям. При оформлении поля 101 «Статус плательщиков» при уплате НДФЛ указывается значение

09 «Индивидуальный предприниматель»;

02 «Налоговый агент», в случае если ИП выступает как налоговый агент по НДФЛ, например, при выплате зарплаты работникам

При уплате налогов по специальным налоговым режимам (УСН, ЕНВД, ЕСХН, Патент) и страховых взносов (как за себя, так и за работников) указывается только значение 09 «Индивидуальный предприниматель».