ЦБ РФ выпустил методички по финансовой грамотности для начальной школы

Банк России разработал новый учебно-методический комплект (УМК) «Введение в финансовую грамотность» для начальной школы, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

УМК включает в себя пособие, практикум, рабочие тетради и сборник методических рекомендаций для педагогов. В сборнике семь тем по финансовой грамотности, и учитель может преподносить тему как по предложенному, так и по собственному сценарию.

Новый УМК отличает мультипредметная ориентация и дифференциация заданий в зависимости от возрастных особенностей учащихся. Тематика пособия органично интегрируется в образовательную программу начального общего образования. При этом используется игровой подход и побуждение учеников к самостоятельному мышлению, говорится на сайте регулятора