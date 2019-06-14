У юрлиц появится новый способ перевода денег друг другу

Система быстрых платежей Центробанка (СБП) скоро заработает между юридическими лицами.

В ЦБ РФ «Известиям» рассказали, что сейчас сосредоточены на переводах между физическими лицами (P2P), а также от граждан к юридическим лицам (С2В), но в перспективе предполагают развивать и другие направления. Источники же газеты в Райффайзенбанке, РНКО «Платежный центр» и в банке АК Барс информацию о платежах между юрлицами (В2В) через СБП подтвердили.

В опрошенных «Известиями» кредитных организациях уверены, что у системы быстрых переводов между юридическими лицами большой потенциал. Она будет особенно востребована среди представителей малого и среднего бизнеса. Основными преимуществами СБП для юрлиц будут скорость и простота отправки. Это будет выгодно отличать СБП от перечисления между обычными расчетными счетами.

Впрочем, традиционные перечисления новый функционал СБП не вытеснит, уверены в банках. Кроме того, компании уже сейчас могут в срочном порядке переводить друг другу деньги в течение нескольких часов.

Однако эксперты не так радужно оценивают перспективы СБП, как представители некоторых банков. Организация может иметь десятки телефонных номеров и непонятно, какой из них использовать для идентификации компании. Выдвигаются предложения вместо номера сотового телефона использовать ИНН или ОГРН.

Аналитики считают, что новая технология будет пользоваться популярностью, не только у субъектов МСП, но и у крупных компаний. И подчеркивают, что на пути запуска быстрых перечислений между юрлицами предстоит решить множество вопросов, в том числе верное отображение платежей в фискальных целях и корректный бухгалтерский учет операций.