Как отразить льготы в декларации по НДС

Налоговики Кемеровской области напоминают о необходимости соблюдения порядка заполнения налоговых деклараций по НДС в части отражения льгот.

При заполнении раздела 7 декларации по НДС при отражении в графе 1 по строке 010 кода операции в обязательном порядке заполняется графа 2 «Стоимость реализованных (переданных) товаров (работ, услуг) без НДС».

В случае если для осуществления операций, отраженных в графе 2 под соответствующим кодом, приобретаются товары (работы, услуги), не облагаемые НДС (в соответствии со статье 149 НК РФ, либо приобретенные у налогоплательщиков, применяющих освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика по уплате налога в соответствии со статьями 145, 145.1 НК РФ, или приобретенные у лиц, не являющихся плательщиками налога), то их стоимость отражается в графе 3 в той части стоимости, которая приходится на освобожденные от НДС операции по данным раздельного учета вне зависимости от того, по каким основаниям они приобретены без НДС.

В графе 4 отражаются суммы НДС, предъявленные при приобретении товаров (работ, услуг), не подлежащие вычету.

Следует иметь ввиду, что показатели в графах 3 и 4 налоговыми агентами не заполняются (в указанных графах ставится прочерк).