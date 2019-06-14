ФНС отчиталась о сборах «налога на Google» за I квартал

Поступления по «налогу на Google» за I квартал 2019 года составили 12 млрд рублей. Об этом сообщил глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин на заседании расширенной коллегии ведомства.

«За I квартал 2019 года мы увидели значительный рост — задекларированный НДС составил порядка 12 млрд рублей. Столько же поступило от иностранных компаний за весь 2018 год. Это очень хорошая тенденция», — цитирует Мишустина ТАСС.

Глава ФНС отметил, что 70% начислений НДС приходится на крупнейшие IT-компании, в числе которых Google, Apple, Facebook, Booking.com и другие. Всего на учет в налоговые органы встали 1580 компаний.