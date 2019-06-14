ЦБ снизил ключевую ставку

Совет директоров Центробанка в пятницу, 14 июня, снизил ключевую ставку на 0,25 п.п. до 7,5%. О том, что это произойдет достаточно уверенно говорили аналитики.
Снижение произошло впервые с марта 2018 года.
ЦБ допускает еще одно снижение ключевой ставки на одном из ближайших заседаний.
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