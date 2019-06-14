ЦБ снизил ключевую ставку

Совет директоров Центробанка в пятницу, 14 июня, снизил ключевую ставку на 0,25 п.п. до 7,5%. О том, что это произойдет достаточно уверенно говорили аналитики.

Снижение произошло впервые с марта 2018 года.

ЦБ допускает еще одно снижение ключевой ставки на одном из ближайших заседаний.