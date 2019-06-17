Работники требуют включить обед в состав оплачиваемого рабочего времени

Согласно ст.108 ТК в течение рабочего дня работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания, который в рабочее время не включается.

Как правило, работодатель устанавливает обеденный перерыв продолжительностью в 1 час.

В итоге на работу, обед и дорогу до работы и обратно сотрудники тратят по 11 часов в день. В итоге вечером гражданин приходит на работу уставший и только поел, и спать, возмущается инициативный россиянин, который требует включить навязанный обеденный перерыв в рабочее время. При этом сотрудник во время перерыва будет по-прежнему отдыхать, только это время будет входить в состав 8-часового рабочего дня, оплачиваемого работодателем.

Соответствующая инициатива опубликована на сайте РОИ.

Таким образом снизится усталость работника и появится дополнительное время для домашних дел считает автор предложения.

Добавим, что еще один инициативный россиянин требует, чтобы рабочий день сокращался на время дороги до работы, если она занимает более 30 минут. При этом оплата за работу уменьшаться не должна.