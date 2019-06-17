На самозанятых распространят меры господдержки для малого бизнеса

Создание условий для массового вовлечения самозанятых граждан в легальную предпринимательскую деятельность требует формирования системы дополнительных стимулов. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту поправок в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Поправки подготовлены Министерством экономического развития и опубликованы на федеральном портале.

Отдельные меры государственной поддержки субъектов МСП (прежде всего финансовая, имущественная, информационная, консультационная и образовательная), а также меры поддержки, предоставляемые АО «Корпорация «МСП», планируют распространить на физлиц, применяющих НПД.

Речь идет о физлицах, не зарегистрированных в качестве ИП.

В числе мер поддержки:

— кредитно-гарантийная поддержка; — участие в льготных лизинговых программах; — доступ к сервисам портала Бизнес-навигатора МСП; — участие в программах обучения.