Клерк.Ру

На самозанятых распространят меры господдержки для малого бизнеса

Создание условий для массового вовлечения самозанятых граждан в легальную предпринимательскую деятельность требует формирования системы дополнительных стимулов. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту поправок в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Поправки подготовлены Министерством экономического развития и опубликованы на федеральном портале.

Отдельные меры государственной поддержки субъектов МСП (прежде всего финансовая, имущественная, информационная, консультационная и образовательная), а также меры поддержки, предоставляемые АО «Корпорация «МСП», планируют распространить на физлиц, применяющих НПД.

Речь идет о физлицах, не зарегистрированных в качестве ИП.

В числе мер поддержки:

— кредитно-гарантийная поддержка;

— участие в льготных лизинговых программах;

— доступ к сервисам портала Бизнес-навигатора МСП;

— участие в программах обучения.

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