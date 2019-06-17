На самозанятых распространят меры господдержки для малого бизнеса

Создание условий для массового вовлечения самозанятых граждан в легальную предпринимательскую деятельность требует формирования системы дополнительных стимулов. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту поправок в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Поправки подготовлены Министерством экономического развития и опубликованы на федеральном портале.
Отдельные меры государственной поддержки субъектов МСП (прежде всего финансовая, имущественная, информационная, консультационная и образовательная), а также меры поддержки, предоставляемые АО «Корпорация «МСП», планируют распространить на физлиц, применяющих НПД.
Речь идет о физлицах, не зарегистрированных в качестве ИП.
В числе мер поддержки:
— кредитно-гарантийная поддержка;
— участие в льготных лизинговых программах;
— доступ к сервисам портала Бизнес-навигатора МСП;
— участие в программах обучения.
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