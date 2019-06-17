Клерк.Ру

На какие должности вместо иностранцев будут принимать россиян

На федеральном портале опубликован проект Минтруда, цель которого — актуализация перечня профессий иностранных граждан — квалифицированных специалистов, на которых квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в РФ на основании визы, разрешений на работу не распространяются.

Из перечня исключены следующие профессии:

  • инженер по качеству,
  • менеджер (в общественном питании и гостиничном обслуживании),
  • метрдотель (администратор торгового зала),
  • переводчик технической литературы,
  • шеф-повар.

Дело в том, что на рынке труда и так присутствуют соответствующие специалисты, в связи с чем Минтруд намерен защитить национальный рынок труда.

Вместе с тем в перечень намерены добавить следующие профессии:

  • мастер по ремонту технологического оборудования,
  • оператор технологических установок,
  • слесарь по ремонту технологических установок,
  • электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
  • инженер-программист,
  • инженер по расчету режимов,
  • диспетчер.
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