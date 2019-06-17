На какие должности вместо иностранцев будут принимать россиян

На федеральном портале опубликован проект Минтруда, цель которого — актуализация перечня профессий иностранных граждан — квалифицированных специалистов, на которых квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в РФ на основании визы, разрешений на работу не распространяются.

Из перечня исключены следующие профессии:

инженер по качеству,

менеджер (в общественном питании и гостиничном обслуживании),

метрдотель (администратор торгового зала),

переводчик технической литературы,

шеф-повар.

Дело в том, что на рынке труда и так присутствуют соответствующие специалисты, в связи с чем Минтруд намерен защитить национальный рынок труда.

Вместе с тем в перечень намерены добавить следующие профессии:

мастер по ремонту технологического оборудования,

оператор технологических установок,

слесарь по ремонту технологических установок,

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,

инженер-программист,

инженер по расчету режимов,

диспетчер.