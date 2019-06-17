На какие должности вместо иностранцев будут принимать россиян

На федеральном портале опубликован проект Минтруда, цель которого — актуализация перечня профессий иностранных граждан — квалифицированных специалистов, на которых квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в РФ на основании визы, разрешений на работу не распространяются.
Из перечня исключены следующие профессии:
- инженер по качеству,
- менеджер (в общественном питании и гостиничном обслуживании),
- метрдотель (администратор торгового зала),
- переводчик технической литературы,
- шеф-повар.
Дело в том, что на рынке труда и так присутствуют соответствующие специалисты, в связи с чем Минтруд намерен защитить национальный рынок труда.
Вместе с тем в перечень намерены добавить следующие профессии:
- мастер по ремонту технологического оборудования,
- оператор технологических установок,
- слесарь по ремонту технологических установок,
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
- инженер-программист,
- инженер по расчету режимов,
- диспетчер.
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