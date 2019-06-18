Сканы документов, направляемых в ПФР работодателями, должны быть цветными

На основании заключенного соглашения между ПФР и работодателем с письменного согласия работника осуществляется передача по ТКС сведений, необходимых для начисления будущей пенсии сотрудников.

К направляемым документам предъявляется ряд существенных требований: отсканированные копии должны быть цветными изображениями. Прежде всего, цветность предоставляемых документов важна при определении их подлинности и достоверности содержащейся в них информации.

Об этом сообщает ОПФР по Астраханской области.

В своей практике сотрудники ПФР нередко сталкиваются с тем, что трудовые книжки, на основании которых подсчитывается общий стаж будущего пенсионера, заполняются с различными нарушениями: не читаемый оттиск печати, исправления в дате издания приказа о приеме на работу или увольнения.

Для того чтобы увидеть эти коррективы и не допустить ошибок при назначении пенсии, специалисту необходимо изучить предоставленную копию документа в цветном изображении, так как в черно-белом варианте большинство неточностей распознать практически невозможно.

Даже если внесенные в документ исправления верны, специалисту ПФР необходимо дополнительно запросить подтверждающую справку от работодателя, архивную выписку или копию приказа соответствующей организации, для того чтобы установить продолжительность стажа и принять его в расчет при назначении пенсии.

Если все же отсканированные документы поступили в черно-белом виде, приступая к их обработке, сотрудник ПФР затребует цветные копии.

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