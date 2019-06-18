Сканы документов, направляемых в ПФР работодателями, должны быть цветными

На основании заключенного соглашения между ПФР и работодателем с письменного согласия работника осуществляется передача по ТКС сведений, необходимых для начисления будущей пенсии сотрудников.
К направляемым документам предъявляется ряд существенных требований: отсканированные копии должны быть цветными изображениями. Прежде всего, цветность предоставляемых документов важна при определении их подлинности и достоверности содержащейся в них информации.
Об этом сообщает ОПФР по Астраханской области.
В своей практике сотрудники ПФР нередко сталкиваются с тем, что трудовые книжки, на основании которых подсчитывается общий стаж будущего пенсионера, заполняются с различными нарушениями: не читаемый оттиск печати, исправления в дате издания приказа о приеме на работу или увольнения.
Для того чтобы увидеть эти коррективы и не допустить ошибок при назначении пенсии, специалисту необходимо изучить предоставленную копию документа в цветном изображении, так как в черно-белом варианте большинство неточностей распознать практически невозможно.
Даже если внесенные в документ исправления верны, специалисту ПФР необходимо дополнительно запросить подтверждающую справку от работодателя, архивную выписку или копию приказа соответствующей организации, для того чтобы установить продолжительность стажа и принять его в расчет при назначении пенсии.
Если все же отсканированные документы поступили в черно-белом виде, приступая к их обработке, сотрудник ПФР затребует цветные копии.
- Первое видео — бесплатно.
- Даем сертификат в конце обучения.
- Дистанционное обучение.