Как отправить обращение или заказать документы через мобильное приложение ПФР

Мобильное приложение ПФР работает на базе iOS и Android. На сайте ПФР есть ссылки на приложения для обеих платформ. http://www.pfrf.ru
После скачивания приложения в меню телефона появится специальный значок, нажав на который можно открыть мобильное приложение ПФР.
Для начала работы в приложении необходимо пройти авторизацию с помощью подтвержденной учётной записи на портале госуслуг, а также задать четырехзначный пин-код, с помощью которого в дальнейшем будет осуществляться вход в приложение.
Ряд услуг, доступных через приложение, можно получить и без авторизации через учётную запись, в том числе возможность заказать необходимые справки и документы, а также направить обращение в ПФР.
Как направить обращение через приложение ПФР?
- Сначала укажите отделение ПФР, выбрав его в соответствующем списке.
- Затем укажите территориальный орган ПФР.
- После этого назовите тему вашего обращения.
- Введите личные данные, указав фамилию, имя и отчество, СНИЛС, дату рождения.
- Далее напишите текст обращения.
Вы можете указать, каким способом хотите получить ответ на своё обращение: на электронную почту или же стандартным письмом. Нужно помнить, что ответы, которые содержат персональные данные гражданина, могут быть направлены только стандартным письмом по почте.
Как заказать документы с помощью приложения?
- Выберите нужный раздел в приложении.
- Укажите свой статус: физлицо или ИП. Затем введите необходимые данные.
- Выберите из списка документ, который вам необходим, и дату его получения. Если вы являетесь индивидуальным предпринимателем, выберите свой статус в соответствующем разделе. Укажите ФИО ИП, регистрационный номер ПФР и контактные данные.
- Выбрав нужный документ и указав дату приёма, нажмите на кнопку «Заказать документы».
Какие ещё услуги можно получить через приложение ПФР?
Через приложение ПФР можно:
- Получить информацию о состоянии своего индивидуального лицевого счёта в ПФР.
- Получить данные о назначенной пенсии и социальных выплатах.
- Проверить перечисленные работодателем страховые взносы.
- Узнать размер (остаток) средств материнского (семейного) капитала.
- Воспользоваться пенсионным калькулятором.
- Первое видео — бесплатно.
- Даем сертификат в конце обучения.
- Дистанционное обучение.