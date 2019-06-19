Как отправить обращение или заказать документы через мобильное приложение ПФР

Мобильное приложение ПФР работает на базе iOS и Android. На сайте ПФР есть ссылки на приложения для обеих платформ. http://www.pfrf.ru

После скачивания приложения в меню телефона появится специальный значок, нажав на который можно открыть мобильное приложение ПФР.

Для начала работы в приложении необходимо пройти авторизацию с помощью подтвержденной учётной записи на портале госуслуг, а также задать четырехзначный пин-код, с помощью которого в дальнейшем будет осуществляться вход в приложение.

Ряд услуг, доступных через приложение, можно получить и без авторизации через учётную запись, в том числе возможность заказать необходимые справки и документы, а также направить обращение в ПФР.

Как направить обращение через приложение ПФР?

Сначала укажите отделение ПФР, выбрав его в соответствующем списке.

Затем укажите территориальный орган ПФР.

После этого назовите тему вашего обращения.

Введите личные данные, указав фамилию, имя и отчество, СНИЛС, дату рождения.

Далее напишите текст обращения.

Вы можете указать, каким способом хотите получить ответ на своё обращение: на электронную почту или же стандартным письмом. Нужно помнить, что ответы, которые содержат персональные данные гражданина, могут быть направлены только стандартным письмом по почте.

Как заказать документы с помощью приложения?

Выберите нужный раздел в приложении.

Укажите свой статус: физлицо или ИП. Затем введите необходимые данные.

Выберите из списка документ, который вам необходим, и дату его получения. Если вы являетесь индивидуальным предпринимателем, выберите свой статус в соответствующем разделе. Укажите ФИО ИП, регистрационный номер ПФР и контактные данные.

Выбрав нужный документ и указав дату приёма, нажмите на кнопку «Заказать документы».

Какие ещё услуги можно получить через приложение ПФР?

Через приложение ПФР можно:

Получить информацию о состоянии своего индивидуального лицевого счёта в ПФР.

Получить данные о назначенной пенсии и социальных выплатах.

Проверить перечисленные работодателем страховые взносы.

Узнать размер (остаток) средств материнского (семейного) капитала.

Воспользоваться пенсионным калькулятором.