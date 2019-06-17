Коды ошибок при сдаче отчетов в ПФР: что они означают

По результатам проверки отчетов, сданных в ПФР, формируется протокол проверки, который может содержать ошибки.

При получении протокола проверки сведений от ПФР страхователю необходимо в обязательном порядке просмотреть протокол, даже если он положительный. Такую рекомендацию дает ОПФР Удмуртии.

Ошибки подразделяются на предупреждения, просто ошибки, грубые ошибки.

Для каждой из форм персонифицированного учета критичность ошибок различается.

Коды 10 и 20 (для всех форм сведений) – Предупреждение, сведения приняты. Данные коды означают, что информация, указанная в сведениях требует разъяснений либо проверки. Страхователю необходимо проверить правильность представленных сведений и при необходимости внести исправления с помощью представления сведений по форме СЗВ-КОРР с типом «Корректирующая».

Коды 30 и 40 (для сведений по форме СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ) – Ошибка, сведения приняты не в полном объеме (не по всем застрахованным лицам). Данные коды означают, что сведения по застрахованным лицам, указанным в протоколе ошибок, не приняты. Страхователю необходимо в течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления об устранении расхождений представить корректные сведения по указанным в протоколе ошибкам по застрахованным лицам. Для исправления ошибки необходимо представить сведения с типом «Дополняющая».

Коды 30 и 40 (для сведений по форме ОДВ-1, СЗВ-КОРР, СЗВ-ИСХ) – Ошибка, сведения не приняты. Данные коды означают, что сведения по всем застрахованным лицам, указанным в отчетности, не приняты и считаются не представленными. Необходимо устранить перечисленные ошибки и повторить отправку корректных сведений, не изменяя тип сведений в формах.

Код 50 (для всех форм сведений) – Грубая ошибка, сведения не приняты. Данные коды означают, что сведения по всем застрахованным лицам, указанным в отчетности, не приняты и считаются не представленными. Необходимо устранить перечисленные ошибки и повторить отправку корректных сведений, не изменяя тип сведений в формах.

Напомним, сегодня последний день сдачи СЗВ-М за май. Не забудьте!