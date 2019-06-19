Справка о зарплате за 60 месяцев не всегда играет роль при назначении пенсии

Страховая пенсия рассчитывается индивидуально и зависит от продолжительности стажа и величины среднемесячного заработка гражданина за период его трудовой деятельности до 1 января 2002 года, а также после этой даты суммы страховых взносов, учтённых на ИЛС.

При определении размера пенсии применяется фактический заработок пенсионера за 2000-2001 годы по сведениям индивидуального (персонифицированного) учёта либо за любые 60 месяцев подряд до 01.01.2002, который делится на среднюю заработную плату в РФ за тот же период.

Соотношение заработков при расчёте пенсии подлежит ограничению предельной величиной не более 1,2.

Если имеющийся на индивидуальном лицевом счёте заработок за 2000-2001 годы достаточен для установления этой предельной величины, то представлять заработок за другие периоды работы не требуется.

Такое разъяснение на своем сайте дает ОПФР по Хабаровскому краю.

Если вам не предложили представить подтверждение размера заработной платы за 60 месяцев подряд, которая была у вас в период до 1 января 2002 года, значит, соотношение заработков у вас было не менее 1,2, что соответствует предельной величине, выше которой заработная плата не учитывается.

Если оказавшийся в такой ситуации пенсионер пожелает пересчитать свою пенсию и представит иной вариант заработка за 60 месяцев, это не повлечёт увеличения пенсии.