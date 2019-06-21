Не все уплаченные за вас взносы учитываются на вашем ИЛС

Общий тариф страховых взносов на ОПС составляет 22 %.
Из них 16 % идут на индивидуальный тариф, а 6 % – на солидарный тариф.
Из денежных средств, направленных на солидарный тариф, выплачивается фиксированная выплата пенсионерам. Это главный принцип солидарности поколений, когда часть взносов работающего поколения идет на выплату текущих пенсий, поясняет ПФР.
Индивидуальный тариф – это средства, которые учитываются на индивидуальном лицевом счёте гражданина и формируют фонд его будущей пенсии.
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