Срок проверок юрлиц с филиалами будет составлять не более 60 рабочих дней

Законопроект № 651156-7, направленный на недопущение необоснованного увеличения сроков проведения плановых проверок юрлиц, имеющих филиалы и представительства на территориях нескольких субъектов, одобрен Правительством.

Законопроектом предлагается распространить ограничение на общий срок проведения проверки юрлица в 60 рабочих дней в том числе на его филиалы, представительства, обособленные представительства.

Указанная мера направлена на исключение возникновения ситуации, когда контрольно-надзорные органы проводят плановые проверки отдельных филиалов и представительств юрлиц в совокупности свыше 60 рабочих дней в отношении всей организации, не принимая во внимание, что ограничение в 60 рабочих дней распространяется в целом на юрлицо, включая все филиалы, представительства и обособленные подразделения, а не на определённую территорию его деятельности.

Вместе с тем Правительство считает, что необходимо проработать вопрос уточнения редакции предлагаемой нормы, дополнительно предусмотрев для юрлиц с определённым количеством структурных подразделений возможность определения предельных сроков проведения проверок в отношении таких подразделений.