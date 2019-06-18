Фармотрасль призвали активно готовиться к маркировке лекарств. Отсрочек не будет

Замглавы Минпромторга Сергей Цыб на совещании с фармацевтическими производителями напомнил о сроках маркировки лекарств, которая станет обязательной с 1 октября 2019 года для ВЗН и с 1 января 2010 года для всех лекарств, и призвал к «большей вовлеченности», конструктиву и более «тесной коммуникации» с оператором маркировки ЦРПТ.

Сергей Цыб напомнил собравшимся, что эксперимент по внедрению маркировки идет с 1 февраля 2017 года, и ни для кого не стал неожиданностью.

Никаких отсрочек не будет, предупредили представители федеральных органов исполнительной власти, всем производителям лекарств необходимо успеть в срок. Правительство и так уже пошло навстречу отрасли, согласившись сократить код криптозащиты с 88 знаков до 44, что должно упростить внедрение.

Глава Росздравнадзора Михаил Мурашко рассказал, что по всей стране идет подключение медицинских организаций к системе «Честный знак», в регионах создаются специальные проектные офисы. В сентябре планируется всероссийское совещание с субъектами РФ о ходе подготовки к внедрению кодов с криптозащитой. Требования маркировки будут включены в лицензионные документы аптек, соответственно, те из них, кто не зарегистрируются в системе маркировки, станут нарушителями со всеми вытекающими последствиями.

Генеральный директор Оператора-ЦРПТ Дмитрий Алхазов подтвердил готовность к открытому диалогу с отраслью и быстрому реагированию на запросы, а также призвал «преодолеть инерцию покоя» и ускорить процесс внедрения, сообщает пресс-служба ЦПРТ.