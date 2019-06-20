Сотрудники требуют, чтобы зарплата руководства была не намного выше их зарплаты

Сейчас директор и топ-менеджеры могут получать миллионы, тогда как дворники и продавцы в этой фирме зарабатывают 10 - 20 тысяч рублей.

Эту ситуацию необходимо исправить, считает инициативный гражданин, разместивший свое предложение на сайте РОИ.

По его мнению, разница в зарплате директора и остального персонала должна быть не более чем 10-кратной.

Предложение звучит так:

Необходимо ограничить максимальный уровень зарплаты в организации 10-кратным значением минимальной зарплаты в этой организации любой правовой формы, чтобы директор, желающий поднять себе доход, вынужден был поднять зарплату всем в организации.

Таким образом, по мнению инициативного гражданина, будет соблюдена социальная справедливость и увеличится покупательская способность граждан, так как работников больше и они купят больше себе на повышенную зарплату, чем один директор или топ-менеджеры на свою. Это, в свою очередь, приведет к укреплению экономики, считает автор идеи.