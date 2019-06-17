В балансе надо будет отражать гудвилл

Минфин опубликовал проект нового ФСБУ для коммерческих организаций. Речь идет о ФСБУ 4/20.. «Бухгалтерская отчётность организации».

Стандарт устанавливает состав, содержание и порядок формирования информации, раскрываемой в бухгалтерской отчетности, в том числе образцы форм бухгалтерской отчетности, а также состав приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и состав приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств.

Отметим, что на момент написания данной новости упомянутые образцы форм бухотчетности, которые являются приложениями к этому ФСБУ, на сайте Минфина не размещены.

После утверждения нового ФСБУ, который пока представлен для общественного обсуждения, в балансе надо будет, в частности, отражать гудвилл.

Минфин в ФСБУ не дает определения данного понятия, очевидно, полагая, что бухгалтеры в своей повседневной жизни постоянно апеллируют словом «гудвилл» и оно им и так до боли знакомо.

Поясним, гудвилл – это понятие из МСФО. Оно представляет собой разницу между справедливой стоимостью, уплаченной при приобретении компании, и суммой приобретенных активов за вычетом приобретенных обязательств, то есть это деловая репутация.

Более подробно о содержании будущего ФСБУ читайте в нашем материале «Бухотчетность надо будет составлять по новым правилам. Готов проект ФСБУ».