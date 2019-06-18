Когда экономия на процентах по займу на покупку жилья освобождается от НДФЛ

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 212 НК доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами, полученными от организаций или ИП, за исключением:

матвыгоды, полученной от банков в связи с операциями с банковскими картами в течение беспроцентного периода;

матвыгоды, полученной от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами, предоставленными на новое строительство либо приобретение на территории РФ жилого дома, квартиры, комнаты или долей в них, земельных участков, предоставленных для ИЖС, и земельных участков, на которых расположены приобретаемые жилые дома, или доли в них;

на территории РФ жилого дома, квартиры, комнаты или долей в них, земельных участков, предоставленных для ИЖС, и земельных участков, на которых расположены приобретаемые жилые дома, или доли в них; матвыгоды, полученной от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами, предоставленными банками в целях рефинансирования кредитов, полученных на новое строительство либо приобретение на территории РФ жилого дома, квартиры, комнаты или долей в них, земельных участков, предоставленных для ИЖС, и земельных участков, на которых расположены приобретаемые жилые дома, или доли в них.

При этом матвыгода, полученная от экономии на процентах за пользование заемными средствами, признается доходом налогоплательщика, полученным в виде матвыгоды, при соблюдении в отношении такой экономии хотя бы одного из следующих условий:

соответствующие заемные (кредитные) средства получены налогоплательщиком от организации или ИП, которые признаны взаимозависимым лицом налогоплательщика либо с которыми налогоплательщик состоит в трудовых отношениях;

такая экономия фактически является матпомощью либо формой встречного исполнения организацией или ИП обязательства перед налогоплательщиком, в том числе оплатой за поставленные налогоплательщиком товары (работы, услуги).

Таким образом, в случае, если в отношении экономии на процентах за пользование налогоплательщиком заемными (кредитными) средствами на новое строительство (приобретение жилья) не соблюдаются вышеназванные условия, соответствующая экономия не признается доходом в целях налогообложения НДФЛ.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-06/40834 от 05.06.2019.