Внедряется система прослеживаемости импортных товаров

ФНС совместно с ФТС запускает пилотный проект документальной прослеживаемости импортных товаров.

«Это освободит рынок от недобросовестных участников, будет препятствовать занижению таможенной стоимости товаров, и в то же время снизит количество проверок и административную нагрузку на добросовестных участников внешнеэкономической деятельности», — заявил глава ФНС Михаил Мишустин, выступая на расширенной коллегии ведомства.

В перечень прослеживаемых импортных товаров на первом этапе будут включены промышленное оборудование, мониторы и проекторы, холодильники и холодильное оборудование, стиральные и посудомоечные машины, детские коляски, детские кресла для автомобилей.

Эксперимент уже начался, параллельно завершается проработка соответствующей законодательной базы.

В настоящее время 10 компаний готовы принять участие в проекте, шесть из них (Panasonic, Яндекс-Маркет, МЕТРО АГ, ПАО «Детский мир», Hisense) уже предоставили тестовые данные — 2,5 тысячи счетов-фактур по операциям с прослеживаемыми товарами.