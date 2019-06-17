Альфа-банк «немножко перепутал» и заблокировал счета взыскателя, а не должника

Бухгалтеров, общающихся в Красном уголке бухгалтера, трудно удивить действиями банковских работников, столько «замечательных» историй там было рассказано. Однако сегодняшняя ситуация с Альфа-банком побила все рекорды абсурдности.

«Отправили исполнительный в Альфабанк, так как имелись сведения о счетах должника. Вместо этого Альфа заблокировал... наберите воздуха в грудь побольше... наши же счета!!! То есть не счет должника, а счет взыскателя!!!», — пишет Василий.

Причем, как рассказывает автор, к уведомлению о блокировке прикреплены копии их же исполнительного листа и доверенности на юриста организации-взыскателя.

«В адрес кого будут взысканы имеющиеся на счету денежные средства: нас же или нашего должника!?», — вопрошает Василий.

Блокировка счета была снята через два часа, после гневного письма клиента. Но, как говорится «осадочек остался».