Есть ли смысл жаловаться Путину на сбой в ФНС?

20 июня выйдет в эфир «Прямая линия с Владимиром Путиным». Свои вопросы к Президенту есть и у бухгалтеров. Но есть ли смысл задавать их? Это вопрос стал предметом обсуждения в группе «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке.

Одни коллеги считают, что обязательно надо обращаться, ведь, как известно, под лежачий камень вода не течет.

Другие настроены скептически и утверждают, что в этом нет никакого смысла — все равно ничего не изменится.

Между тем у некоторых коллег есть положительный опыт обращения на прямую линию.

У меня положительный опыт жалоб Путину. Крышу дома починили. То 2 года извивались, а после звонка починили через 2 недели.

— пишет Елена

Одной из главных проблем, которая волнует сейчас многих бухгалтеров, является непрекращающийся уже полгода программный сбой в ФНС.

Программа ФНС чудит, выдавая один перл за другим, вызывая у налогоплательщиков недоумение, возмущение и смех сквозь слезы. При этом налоговики не спешат сознаваться в своей проблеме и предпочитают умалчивать об этом.

Может быть Владимир Владимирович Путин поможет решить эту проблему?

Если вопрос про ИФНС зададут люди из разных городов, а не один человек, то наверно результат будет.

— пишет Галина

А вы планируете направить свои вопросы на «Прямую линию»?

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