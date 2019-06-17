Законопроект о передаче банкам данных клиентов сотовых операторов отозван из Госдумы

Законопроект, которым предлагается обязать сотовых операторов передавать банкам информацию о статусе обслуживания абонента, отозван из Госдумы.

На уведомление об отзыве проекта обратил внимание «Интерфакс».

3акон «О связи» и статью «Базы данных операторов» предлагалось дополнить абзацем, по которому операторы сотовой связи обязаны были на основании договоров передавать кредитным и другим организациям информацию о статусе обслуживания абонента. Речь идет о фактах замены SIM-карт, фактах приостановления оказания услуг, расторжения договора об оказании услуг, включения или выключения переадресации. Разрешения абонентов на данную передачу спрашивать не предполагалось.

Информация от операторов должна была передаваться в банки и другие организации, подконтрольные ЦБ РФ, предполагалось, что конечный список определит правительство. Цель законопроекта – борьба с мошенничеством при дистанционном банковском обслуживании, писали его авторы, сенатор Людмила Бокова и депутат от «Единой России» Николай Панков.

Ранее комитет Госдумы по финансовому рынку раскритиковал этот законопроект. После введения возможности смены оператора на основании номера телефона невозможно определить конкретного обслуживающего его оператора связи, отмечалось в отзыве. Кроме того, по оценкам депутатов, почти у 70% пользователей нет договоров на оказание услуг связи, что не позволит корректно идентифицировать лицо, которому принадлежит номер телефона.