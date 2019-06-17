«Тинькофф»: банк или не банк

Председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз призывает сотрудников организации не называть свое место работы банком.

«Мы не только банк, мы много другого в мощной, быстро растущей экосистеме, и давно пора уйти от этого отсталого понятия», — цитируют «Ведомости» письмо, которое было разослано сотрудникам банка.

В сообщении сотрудникам Хьюз попросил их вместо «банк» говорить «Тинькофф» или «группа «Тинькофф».

Причины тому:

1) под брендом «Тинькофф» работает не только банк, но и другие компании — от мобильного оператора до сервиса продажи билетов;

2) слово «банк» не круто, оно имеет негативные коннотации.