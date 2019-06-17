Счетная палата нашла у «Мосфильма» арендный договор в несуществующей валюте.

В договоре аренды земельного участка, заключенном в 1996 году между ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм» и территориальным управлением Росимущества в городе Москве, до сих пор указана валюта ЭКЮ. Она прекратила существование в 1998 году, напоминает РБК.

«По договору от 26 апреля 1996 года №М-07-005242, заключенному с ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм», базой для расчета арендной платы служит сумма, определенная в редакции дополнительного соглашения от 16 октября 1996 года, в которой размер арендной платы за площадь 34,4 га установлен в размере 626841,6 экю», — говорится в докладе по итогам проверки деятельности федеральных органов по передаче в аренду земельных участков.

ЭКЮ использовалась в европейской валютной системе в 1979–1998 годах, после чего ее заменил евро.