Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензин

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.

Глава правительства подчеркнул, что в случае необходимости надо будет принять меры, пишет ТАСС.

«Циркулирует информация о том, что выросли цены на бензин, причем речь идет о Дальнем Востоке и Сибирском регионе, в частности, я смотрю сообщения, где говорится о заправках „Газпром нефти“, некоторых других», — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами. Он обратился к Козаку: «Надо разобраться, что это, если это какой-то просто всплеск, — это одна ситуация, если это какие-то системные вещи, тогда нужно принимать решения, которые мы с вами неоднократно обсуждали, в случае необходимости».

Козак сообщил, что как раз сегодня у него будут все нефтяные компании и они «обсудят эту историю». После чего он и доложит премьер-министру о сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что, по данным Thomson Reuters Kortes, средние розничные цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 в России с 10 по 14 июня выросли на 11 копеек и 10 копеек соответственно и составили 42,33 рубля и 45,5 рубля за литр, при этом в Дальневосточном федеральном округе темпы роста цен на топливо заметно опередили динамику по другим регионам. Так, цены на Аи-92 выросли там на 74 копейки (до 45,84 рубля за литр), Аи-95 подорожал на 67 копеек (до 47,51 рубля за литр