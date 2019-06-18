Доступ к некоторым сведениям из ЕГРЮЛ ограничен с 18 июня

Сегодня, 18 июня, вступило в силу Постановление Правительства РФ № 729 от 06.06.2019, ограничивающее доступ к некоторым сведениям из ЕГРЮЛ.

Ограничения будут действовать в отношении компаний, которые:

  • попали под зарубежные санкции;
  • являются уполномоченным банком по гособоронзаказу;
  • зарегистрированы на территории Крыма или Севастополя (или имеют там представительства или филиалы).

О перечисленных фирмах нельзя будет узнать следующую информацию:

  • об учредителях (участниках);
  • о правопреемниках;
  • о руководителе (скроют его Ф.И.О. и должность, паспортные данные и ИНН);
  • о том, что юрлицо действует на основании типового устава;
  • о наличии корпоративного договора, определяющего объем правомочий участников общества;
  • о филиалах и представительствах, если у компании есть подразделения в Крыму или Севастополе.

Цель постановления - защита организаций от санкций. Однако эксперты сомневаются в том, что эта мера будет действенна. Поскольку сам факт сокрытия этих сведений будет вызывать интерес к конкретной компании. А уж достать у нас в стране полную информацию об организации и её бенефициарах, проблемы не составляет.

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