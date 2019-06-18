В российском ПБУ появился термин «долгосрочные активы к продаже»

Теперь ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности» будет регламентировать информацию о прекращении использования долгосрочных активов к продаже. Приказ Минфина 05.04.2019 № 54н зарегистрирован в Минюсте и опубликован.

Изменения будут применяться организациями, начиная с бухгалтерской отчетности за 2020 год. Коснутся они не только коммерческих организаций, но и НКО. Если раньше некоммерческих организаций ПБУ 16/02 не касалось, то теперь они должны будут применять его в части учета долгосрочных активов к продаже.

Что означает «долгосрочные активы к продаже», указано в обновленном ПБУ:

Под долгосрочными активами к продаже понимаются основные средства и другие внеоборотные активы (за исключением финансовых вложений), использование которых прекращено в связи с принятием решения об их продаже и имеется подтверждение того, что возобновление использования не предполагается. Долгосрочными активами к продаже считаются также предназначенные для продажи материальные ценности, остающиеся от выбытия, в том числе частичного, внеоборотных активов или извлекаемые в процессе их текущего содержания, ремонта, модернизации, реконструкции, за исключением случая, когда такие ценности классифицируются в качестве запасов.

Долгосрочные активы к продаже будут принимать в составе оборотных активов обособленно от других активов. Оцениваться они будут по балансовой стоимости соответствующего основного средства или другого внеоборотного актива на момент его переклассификации в долгосрочный актив к продаже. Последующая оценка долгосрочных активов к продаже осуществляется в порядке, предусмотренном для оценки запасов.

Если организация временно не использует внеоборотный актив, он не будет считаться долгосрочным активом к продаже.

Остальные поправки в ПБУ 16/02 носят в основном технический характер.