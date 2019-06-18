Кудрин: из-за бедности в России может случиться «социальный взрыв»

Около 12,5 млн человек в России находятся за чертой бедности. Причем основная их масса (70%) — живут в семьях. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил обеспокоенность по этому поводу.

В эфире программы «Познер» на Первом канале он заявил, что не исключает «социального взрыва», если уровень бедности продолжит расти.

По его словам, бедность в России стала позором, поскольку в стране с таким уровнем ВВП на душу населения, с такими постоянно растущими зарплатами, не должно быть такого числа бедных, в особенности в семьях, передает ИА ТАСС.

В качестве одной из мер, которые помогут снизить уровень бедность на 40%, Кудрин предложил выплату пособия на первого ребенка всем семьям, находящимся в зоне бедности.