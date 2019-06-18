Экономисты ухудшили прогноз роста ВВП на 2019 год

С начала июня сразу три команды аналитиков ухудшили прогнозы роста российского ВВП в 2019 г. Об их выводах пишет газета «Ведомости».

Всемирный банк снизил оценку с 1,4 до 1,2%, Центробанк — с 1,2–1,7 до 1–1,5%. Последним это сделало рейтинговое агентство Fitch: прогноз ухудшен с 1,5 до 1,2%. Таким образом, его оценка оказалась хуже официального прогноза Минэкономразвития, которое ждет роста экономики за 2019 г. на 1,3%.

Ухудшение прогноза связано со слабыми данными за I квартал 2019 г. — экономика замедлилась сильнее, чем ожидалось, объясняют аналитики Fitch. Так же объяснил снижение прогноза и ЦБ. По предварительной оценке Росстата, за I квартал ВВП вырос всего на 0,5%. Результат оказался хуже прогнозов и Минэкономразвития, и ЦБ. Даже если Росстат улучшит предварительную оценку, на слабое частное потребление и инвестиции указывают и другие показатели, пишут аналитики Fitch.

Центробанк же ждет ускорение экономики по мере реализации нацпроектов. На них делает ставку и Минэкономразвития: после «провального» 2019 года министерство ждет ускорения экономики до 2% в 2020 г. и более чем до 3% в 2021–2024 гг.

Центробанк ждет ускорение экономики по мере реализации нацпроектов. На них делает ставку и Минэкономразвития: после «провального» 2019 года министерство ждет ускорения экономики до 2% в 2020 г. и более чем до 3% в 2021–2024 гг.

Но экономисты в серьезном ускорении экономики за счет нацпроектов сомневаются. Они изначально были плохо проработаны, сетуют федеральные чиновники. По 70% утвержденных проектов статистику никто не ведет, планы по многим из них будут утверждены лишь в конце 2019 г. и оценить, как идет работа по ним, можно будет лишь в 2020 г., указывали аудиторы Счетной палаты в 2018 г.

Спустя год президенту Владимиру Путину доложили, что целей его майского указа вовсе не достичь, сообщал Bloomberg со ссылкой на доклад Минэкономразвития с такими выводами.