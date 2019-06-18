Работодателей предлагают обязать платить страховые взносы на случай банкротства

Страховые взносы в размере 0,02% за каждого работника на случай банкротства и невыплат зарплат могут обязать платить работодателей. Автором инициативы является глава Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Пакет законопроектов уже направлен в Правительство для получения заключения, пишет «Парламентская газета». В него входят проект федерального закона «Об обязательном социальном страховании на случай утраты причитающейся работнику заработной платы вследствие несостоятельности (банкротства) работодателя и о внесении изменений в отдельные законодательные акты», изменения в Трудовой, Бюджетный и Налоговый кодексы РФ.

Как поясняет автор проекта, сейчас право на оплату труда работников предприятий-банкротов призван защитить Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)». Согласно закону, требования об оплате труда лиц, работающих по трудовым договорам, удовлетворяются во вторую очередь после удовлетворения требований по текущим платежам, связанным с судебными расходами по делу о банкротстве и выплатой вознаграждения арбитражному управляющему и специалистам, которых он обязан привлекать.

«Однако на практике существует удручающая ситуация с миллионными задолженностями по зарплатам у предприятий, проходящих процедуру банкротства, которая с каждым годом усугубляется», — отмечает Крашенинников.

По его словам, общее число банкротств растёт. За первый квартал 2019 года количество предприятий-банкротов увеличилось по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 2,4%, а по сравнению с таким же периодом 2014 года — на 9,9%.

По информации, представленной Минтрудом, в 2018 году было зарегистрировано 839 организаций с задолженностью 5 545 726,39 рублей, а по состоянию на 1 апреля 2019 года — 861 организация с задолженностью 5 568 823,07 рублей. Крашенинников утверждает, что к нему поступало очень много обращений граждан и должностных лиц с просьбой урегулировать эту проблему на законодательном уровне

Финансирование расходов на выплату страхового обеспечения, по замыслу автора, будет осуществляться за счёт средств Фонда социального страхования, формируемых от уплаты новых страховых взносов. При этом тариф страховых взносов предлагается установить путём перераспределения действующих тарифов страховых взносов, подлежащих уплате работодателем, то есть увеличения общей суммы социальных отчислений не произойдёт.

Если документы будут приняты, то страховым случаем будет являться наличие задолженности работодателя по заработной плате перед работником по состоянию на день принятия судом любого решений по делу о банкротстве.

Страховые выплаты будут осуществляться в размере задолженности по заработной плате, образовавшейся у страхователя перед застрахованным лицом за три последних календарных месяца, предшествующих дате возбуждения производства по делу о банкротстве страхователя. Если же увольнение произошло до даты возбуждения производства по делу о банкротстве страхователя — то за три месяца, предшествующих месяцу увольнения, но в пределах года до даты возбуждения производства по делу о банкротстве.

Тарифы страховых взносов будут распределяться так: на обязательное пенсионное страхование — 26%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — 2,9%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в РФ, — 1,78%. На обязательное медицинское страхование — 5,1%, на обязательное социальное страхование на случай утраты причитающейся работнику заработной платы вследствие несостоятельности (банкротства) работодателя — 0,02 процента1.

1 Прим.редакции — тарифы приведены в соответствии с публикацией на сайте «Парламентской газеты», на самом деле на обязательное пенсионное страхование работодатели уплачивают 22%.