В Кремле прокомментировали высказывание Кудрина о возможном социальном взрыве

Число людей, у которых сократились доходы, выросло, но при этом роста уровня бедности не произошло, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Комментируя высказывание главы Счетной палаты Алексея Кудрина о возможном социальном взрыве, он отметил, что это было сказано на эмоциях.

«Формулировки насчет каких-то „взрывов“ и так далее — мы не можем с этим согласиться. Скорее относим это к эмоциональным проявлениям. То есть, в плане наличия проблемы, безусловно, об этом хорошо известно, это никто не скрывает. Но и гипертрофированно ее оценивать считаем неверным», — цитирует ИА ТАСС слова представителя Кремля.