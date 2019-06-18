В Кремле прокомментировали высказывание Кудрина о возможном социальном взрыве

Число людей, у которых сократились доходы, выросло, но при этом роста уровня бедности не произошло, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Комментируя высказывание главы Счетной палаты Алексея Кудрина о возможном социальном взрыве, он отметил, что это было сказано на эмоциях.

«Формулировки насчет каких-то „взрывов“ и так далее — мы не можем с этим согласиться. Скорее относим это к эмоциональным проявлениям. То есть, в плане наличия проблемы, безусловно, об этом хорошо известно, это никто не скрывает. Но и гипертрофированно ее оценивать считаем неверным», — цитирует ИА ТАСС слова представителя Кремля.

Обучающий курс от команды «Клерка»
«Налоговые проверки. Тактика защиты»
Способы защиты, проверенные на практике, от Ивана Кузнецова, налогового эксперта, работавшего в ОБЭП.
  • Первое видео — бесплатно.
  • Даем сертификат в конце обучения.
  • Дистанционное обучение.
Записаться на курс за 5 500 руб.

Посетить семинар по теме «Общественные новости в России и мире»

Все семинары по теме Общественные новости в России и мире