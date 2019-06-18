Медведев предложил заменить детские пособия в 50 руб. на адресную помощь нуждающимся

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предлагает повысить пособие по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до трех лет до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе, но выделять их только нуждающимся семьям

Об этом глава правительства сообщил, открывая совещание по вопросу реформирования системы компенсационных выплат по уходу за ребенком.

Медведев напомнил, что пособие в размере 50 рублей введено президенстким указом в 1994 году в качестве временной меры. С тех пор сумма выплат ни разу не индексировалась, и ее размер, по словам российского премьера, «вызывает у людей только недоумение и обиду».

«Предложение заключается в том, чтобы эти компенсационные выплаты на ребенка от полутора до трех лет установить в размере прожиточного минимума ребенка в регионе, но не по всем категориям граждан, а тем семьям, чей доход ниже установленного уровня, который требует отдельного расчета», — цитирует Медведева «Интерфакс».

По его словам, более половины многодетных семей по официальным данным находятся за чертой бедности, а по данным Минтруда доход 75% семей с детьми составляет меньше двух прожиточных минимумов трудоспособного гражданина. В связи с этим премьер предлагает выделять помощь не «всем понемногу, зато поровну», а в адекватном объеме и «с учетом реальной нуждаемости».

Также он пообещал, что соответствующие предложения обсудят на совещании во вторник, об итогах которого он доложит президенту. Медведев отметил, что механизм выплат еще предстоит определить, чтобы они были эффективными и не создавали проблем регионам.