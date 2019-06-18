Тинькофф Бизнес завел свой блог на «Клерке»

Корпоративные блоги «Клерка» пополнились еще одним участником. Теперь у нас ведет свой блог Тинькофф Бизнес.

Тинькофф Бизнес — экосистема Тинькофф для предпринимателей, оказывающая всестороннюю поддержку малому и среднему бизнесу. В настоящее время количество клиентов Тинькофф Бизнеса превысило 500 000, а продуктовая линейка включает все необходимые юридическим лицам услуги: расчетно-кассовое обслуживание рублевых и валютных счетов, бухгалтерию, зарплатный проект, торговый и интернет-эквайринг, банковские гарантии для участников госзакупок, а также бесплатный конструктор сайтов и CRM-систему для управления продажами.

Сегодня в блоге опубликована статья «Когда бизнес долго в минусе. Операционная эффективность и правильная прибыль». Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующие публикации. Кнопка подписки справа от логотипа компании.

Блог компании на «Клерке» — это ваш новый инструмент, чтобы рассказать о себе. Публикуйте любой контент про вашу компанию. Создать блог компании

Полный список корпоративных участников и их публикации можно найти в наших блогах.