Когда придется вернуть государству часть имущественного вычета по ипотеке

Надо ли возвращать часть полученного имущественного налогового вычета, если часть ипотеки была погашена материнским капиталом уже после его получения? На этот вопрос ответили налоговики Башкортостана.

Имущественные налоговые вычеты предоставляются только на ту сумму, которую налогоплательщик оплатил собственными средствами.

Материнский капитал — это мера соцподдержки, предоставляемая за счет бюджета. Поэтому размер расходов на покупку квартиры должен уменьшиться на сумму, уплаченную за счет материнского капитала.

Поскольку налогоплательщику был предоставлен имущественный налоговый вычет и произведен возврат НДФЛ, в том числе в части расходов, произведенных за счет средств материнского капитала, часть вычета придется вернуть. Именно в той части, которая оплачена маткапиталом.

Обратите внимание, что в случае невозврата части вычета, налоговый орган взыскивает средства в порядке возврата неосновательного обогащения.

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