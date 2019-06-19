20 % пенсионеров продолжают работать после выхода на пенсию

Исходя из общей тенденции старения населения и сокращения трудовых ресурсов, с каждым годом будет нарастать потребность экономики в использовании труда пожилых людей, говорится в докладе Минтруда.

На 1 января 2019 года общая численность пенсионеров составляет 43,8 млн. человек, из них работающих — 9,7 миллионов.

Доля пенсионеров, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в ЦЗН от общей численности безработных составляет 4,2 %.

Наиболее высока она в г. Санкт-Петербург (8,3 %), Сахалинской области (7,4 %), Московской области (7,6 %).

Как говорится в докладе, подготовленном Минтрудом, стимулирование занятости граждан пожилого возраста является одним из важных направлений государственной политики РФ. Это имеет большое значение как с позиции обеспечения доходов пожилых людей, использования имеющегося у них образовательного и трудового потенциала в интересах экономики страны, так и с точки зрения социализации пожилых людей, их интеграции в жизни общества.