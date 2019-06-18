Налоговики сообщают о проблемах с формированием требований из-за АИС «Налог-3»

Управление ФНС по Республике Саха, сообщает, что начиная с 2019 года все вновь поступающие налоговые декларации по НДС проходят форматно-логический контроль (ФЛК) в автоматизированной информационной системе ФНС (АИС «Налог-3»)

В случаях установления нарушений ФЛК с 17.05.2019 в адрес налогоплательщиков направляются требования о представлении пояснений, с указанием соответствующих кодов ошибок:

код ошибки «5» означает, что в разделах 8 — 12 налоговой декларации по НДС не указана дата счета-фактуры (далее — СФ) или указанная дата СФ превышает отчетный период, за который представлена налоговая декларация по НДС;

код ошибки «6» означает, что в разделе 8 «Сведения из книги покупок» (приложении 1 к разделу 8 «Сведения из дополнительных листов книги покупок») налоговой декларации заявлен вычет по НДС в налоговых периодах за пределами трех лет 1

код ошибки «7» означает, что в разделе 8 «Сведения из книги покупок» (приложении 1 к разделу 8 «Сведения из дополнительных листов книги покупок») налоговой декларации заявлен вычет по НДС на основании счет-фактуры, составленной до даты государственной регистрации;

код ошибки «8» означает, что в разделах 8 — 12 налоговой декларации по НДС некорректно указан код вида операции, предусмотренный приказом ФНС России от 14.03.2016 №ММВ-7-3/136@ «Об утверждении перечня кодов видов операций, указываемых в книге покупок, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, дополнительном листе к ней, книге продаж, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, дополнительном листе к ней, а также кодов видов операций по налогу на добавленную стоимость, необходимых для ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур»;

код ошибки «9» означает, что допущены ошибки при аннулировании записей в разделе 9 «Сведения из книги продаж» (приложении 1 к разделу 9 «Сведения из дополнительных листов книги продаж») налоговой декларации, а именно сумма НДС, указанная с отрицательным значением, превышает сумму НДС, указанную в записи по счету-фактуре, подлежащей аннулированию, либо отсутствует запись по счету-фактуре, подлежащая аннулированию.

В качестве исчисляемой даты записи СФ принимается дата принятия на учет товаров (работ, услуг) графы 120. Если в записях о СФ указанная графа не заполнена, в указанных случаях учитывается дата СФ, отраженная в графе 30;

УФНС предупреждает, что на 05.06.2019, в связи с продолжающейся доработкой АИС «Налог-3», требования по кодам ошибок «7» и «8» не сформированы и не направлены в адрес налогоплательщиков.

Порядок формирования и направления требований о представлении пояснений при выявлении противоречий, несоответствий между сведениями об операциях, содержащимися в налоговых декларациях по НДС, сведениям об указанных операциях, содержащимся в налоговых декларациях по НДС, представленной в налоговый орган другим налогоплательщиком, или в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур, а также порядок действий налогоплательщиков при получении указанных требований о представлении пояснений доведен письмом ФНС России от 03.12.2018 № ЕД-4-15/23367@.