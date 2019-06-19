Все банки обяжут подключиться к системе быстрых платежей

Накануне Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает обязательное участие банков в Системе быстрых платежей (СБП).

Отметим, к настоящему времени в системе проведено свыше 730 тыс. операций более чем на 6,5 млрд рублей.

К СБП должны подключиться все банки, особенно системно значимые, отметили в ЦБ.

Напомним, пока к системе быстрых платежей так и не подключился Сбербанк. После принятия этого законопроекта ему придется это сделать.

Планируется установить следующие сроки подключения банков к СБП:

1 сентября 2019 года — для системно значимых;

1 сентября 2020 года — для банков с универсальной лицензией.

В ЦБ напомнили, что во второй половине 2019 года в Системе быстрых платежей можно будет делать переводы в пользу юрлиц, например за товары и услуги, в частности с использованием QR-кодов.

Законопроект также предоставляет Банку России право в случае необходимости устанавливать верхнюю границу платы за переводы, которую банки могут брать со своих клиентов. Это позволит не завышать тарифы для конечных потребителей.

Кроме того, законопроект вводит определение платежного агрегатора, поставщика платежного приложения, а также устанавливает условия их привлечения банками и порядок контроля за их деятельностью.