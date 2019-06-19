Москва перейдет на раздельный сбор мусора

Принято Постановление Правительства Москвы, согласно которому столица переходит к раздельному сбору твердых коммунальных отходов.
Первый этап перехода к раздельному сбору мусора должен начаться 1 января 2020 года. До этого времени в жилых районах города на контейнерных площадках во дворах многоквартирных домов установят специальные емкости для вторичного сырья (пластик, стекло, бумага, картон, металл (алюминиевые банки)). Другие отходы будут по-прежнему накапливаться в существующих контейнерах.
Аналогичную систему раздельного сбора мусора будут использовать и в учреждениях социальной сферы. Также в планах проработать вопрос и присоединить к новой системе магазины и другие объекты сферы торговли и обслуживания.
Для реализации программы Правительство Москвы поручило Департаменту жилищно-коммунального хозяйства:
— заключить допсоглашения к госконтрактам на вывоз твердых коммунальных отходов. Это необходимо для логистики обращения с мусором с учетом раздельного сбора;
— проинформировать население, юридических лиц и ИП о правилах раздельного сбора мусора.
Новая система позволит увеличить долю вторичной переработки отходов и сократить объемы их захоронения, сообщается на сайте мэра столицы.
Действующие в отдельных районах Москвы пилотные системы раздельного сбора мусора с сортировкой на несколько фракций сохранятся. В дальнейшем полученный во время этого эксперимента опыт используют для перехода ко второму, углубленному этапу раздельного сбора отходов в Москве.
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