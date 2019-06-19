«Азбука вкуса» опровергает наличие претензий со стороны налоговиков

«Азбука вкуса» опровергает наличие претензий со стороны налоговиков, пишут «Ведомости».

В управляющей компании «Азбуки вкуса» — ООО «Городской супермаркет» прошла налоговая проверка деятельности за последние три года. Руководство компании утверждает, что никаких претензий налоговых органов и неурегулированной задолженности у ООО нет.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что СК России 17 июня начал проверку в отношении компании, управляющей розничной сетью «Азбуки вкуса». В материале отмечалось, что следователи изучали кредитные договоры, которые «Городской супермаркет» заключал с ООО «Эль-лайн» с 2014 г. по декабрь 2015 г. Согласно материалу, ритейлера подозревали в уклонении от уплаты налогов более чем на 144 млн руб.

В «Азбуку вкуса» в данный момент входит более 100 супермаркетов и свыше 50 магазинов АВ Daily. Большая часть из них расположены в Москве и Подмосковье, в Санкт-Петербурге работает 12 магазинов сети.

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