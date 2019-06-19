Правообладатели предлагают исключать домены сайтов-нарушителей из поиска

Правообладатели предложили новый механизм борьбы с пиратскими сайтами в рамках разрабатываемого законопроекта, который должен прийти на смену действующему с ноября 2018 года антипиратскому меморандуму,

Механизм предполагает внесение в реестр для удаления поисковиками не только ссылок на нелегальный контент, но и доменных имен сайтов, неоднократно попадавшихся на нарушениях. Однако интернет-компании не поддерживают идею и вопрос стал наиболее спорным в обсуждении проекта, пишет «Коммерсантъ».

17 июня, по данным «Ъ», в Роскомнадзоре состоялось закрытое совещание, где обсуждался законопроект. На нем присутствовали представители издательского рынка, «Медиа-Коммуникационного союза» (МКС; объединяет крупнейшие медиахолдинги и операторов связи) и интернет-компаний. Конкретных решений по итогам принято не было.

Держателем реестра ссылок на пиратский контент выступает МКС. Его представитель подтвердила, что правообладатели поддерживают включение в реестр доменных имен. "У интернет-отрасли на этот счет противоположное мнение. Стороны находятся в режиме диалога. Это, по сути, единственный спорный момент",— пояснила она. В Rambler Group (владеет онлайн-кинотеатром Okko) сообщили, что как правообладатель поддерживают предлагаемую меру.