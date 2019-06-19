Пени по налогу приходят из ниоткуда

Бухгалтеры то и дело жалуются, что ввиду технического сбоя в ФНС налоговая программа начисляет пени практически из воздуха.

Сегодня в нашей группе на Фейсбуке очередной крик бухгалтерской души на эту тему.

Московская ИФНС № 9 начислила компании пени по НДФЛ не смотря на то, что никакой просрочки по уплате налога не было. Более того, до перехода в эту ИФНС эти же самые расчеты за этот же период были отражены в КРСБ другой налоговой и там никаких пеней не было.

Откуда же они появились при сверке расчетов в новой налоговой? Инспекторы кивают на программу. Мол, это все она...

Опять 9 ИФНС, я чего-то не понимаю в этой жизни.

В декабре мы перешли из 27 в 9 налоговую. Когда сделали сверку, начислили пени по НДФЛ.

Самое главное у нас все было уплачено и начислено ПРАВИЛЬНО!

А теперь сам трэш сегодняшнего разговора с аналитическим отделом!

  • За что вы нам начислили такие пени, если у нас все правильно ????
  • У нас так программа работает!!!

Всё, дальше у меня слова закончились.

Пишите письмо, мы вам пересчитаем!!!

— пишет Ксения

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