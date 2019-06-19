За задержку зарплаты предусмотрена ответственность

Законодательством установлена административная ответственность работодателя за задержку зарплаты (части 6 и 7 статьи 5.27 КоАП РФ).

Невыплата или неполная выплата в установленный срок зарплаты, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, либо установление зарплаты в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством, влечет предупреждение или наложение административного штрафа:

— на должностных лиц в размере от 10 до 20 тысяч рублей;

— на ИП — от 1 до 5 тысяч рублей;

— на юрлиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 6 статьи 5.27 влечет наложение административного штрафа:

— на должностных лиц в размере от 20 до 30 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 1 года до 3 лет;

— на ИП — от 10 до 30 тысяч рублей;

— на юлиц — от 50 до 100 тысяч рублей.

Согласно статье 236 ТК при нарушении работодателем установленного срока выплаты зарплаты, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/150 действующей ключевой ставки ЦБ от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки.

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя.