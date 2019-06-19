Для воспользовавшихся «ипотечными каникулами» ввели льготы по НДФЛ

Граждан освободят от уплаты НДФЛ при получении ими материальной выгоды в связи с экономией на процентах в ходе ипотечных каникул. Поправки в Налоговый кодекс приняты Госдумой сегодня.

Документ связан с законопроектом об ипотечных каникулах, который предоставляет гражданам возможность заморозить на полгода выплату ипотечного кредита. В соответствии с этим проектом заёмщик, попавший в сложную жизненную ситуацию, сможет обратиться к кредитору с требованием об установлении льготного периода сроком до 6 месяцев, в рамках которого может быть приостановлено выполнение обязательств по кредиту либо уменьшен размер периодических платежей.

В соответствии с Налоговым кодексом «ипотечные каникулы» являются материальной выгодой, поскольку налогоплательщик экономит на процентах за пользование банковскими средствами. Такой доход должен был бы облагается максимальной ставкой НДФЛ – 35%, если бы не принятый сегодня закон.