Помощникам депутатов Госдумы повысят зарплату

Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон о статусе депутата и члена Совета Федерации, согласно которым общий ежемесячный фонд оплаты труда помощников парламентариев повышается на 70 тыс. рублей.

Сейчас каждому депутату и сенатору на выплату зарплат своим помощникам выделяется 231 тыс. 84 рублей ежемесячно. С 1 сентября эта сумма увеличится до 300 тыс.рублей.

Законом также уточнено, что пользоваться правом на бесплатный проезд в поездах и автобусах междугородных сообщений в пределах соответствующего региона могут только помощники, работающие по срочному служебному контракту или срочному трудовому договору. Т.е. льгота не распространяется на помощников, работающих на общественных началах.

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