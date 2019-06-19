Госдума приняла закон о выращивании в России конопли и опийного мака в медицинских целях

Нижняя палата российского парламента приняла закон, разрешающий выращивать наркосодержащие растения в медицинских целях.

Авторы законопроекта указывали, что девять из десяти компаний, контролирующих «рынок фармацевтических субстанций для производства препаратов опия», находятся в юрисдикции стран, которые ввели санкции в отношении России.

Таким образом, говорилось в пояснительной записке, снятие запрета на выращивание сырья для обезболивающих лекарственных препаратов необходимо для обеспечения национальной безопасности.

  • До настоящего момента в России было разрешено выращивать наркосодержащие растения в научных, учебных целях и в рамках экспертной деятельности.
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