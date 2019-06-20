Запретят перекраивать КоАП без вердикта Правительства

Проекты законов о внесении изменений и дополнений в КоАП можно будет внести в Госдуму только при наличии официального отзыва Правительства РФ.

Соответствующий законопроект № 734348-7 разработан группой депутатов, среди которых — Павел Крашенинников. Соавтором проекта также является член Совета Федерации Андрей Клишас.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, он разработан в целях предотвращения случаев внесения в КоАП изменений и дополнений несистемного, фрагментарного характера.

Обязательный характер отзыва Правительства на поправки в КоАП обеспечит системный подход в совершенствовании Кодекса.

Добавим, что аналогичное предложение также зреет в недрах Минюста.

Буквально через несколько часов после появления вышеназванного законопроекта в Госдуме, на федеральном портале было опубликовано уведомление Минюста о разработке аналогичного проекта. Текст проекта пока не опубликован.

Принятие законопроекта позволит упорядочить процесс внесения изменений в КоАП и наиболее эффективно проводить работу по реформированию законодательства об административных правонарушениях, отмечает Минюст.