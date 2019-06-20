ЦБ призывает банки не требовать долг по ипотеке с заемщиков, у которых уже отобрали жилье

Банк России предложил ипотечным кредиторам рассмотреть возможность прекратить взыскание оставшейся задолженности с граждан, уже лишившихся заложенного жилья в связи с неисполнением обязательств по ипотечному кредиту.

ЦБ выпустил информационное письмо, которым рекомендуется использовать такую меру даже несмотря на отсутствие всех обстоятельств, с которыми Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» связывает полное прекращение обеспеченных ипотекой обязательств.

Остаток задолженности после реализации заложенной недвижимости на торгах (или ее перехода к кредитору после несостоявшихся торгов) может образоваться в том случае, если цена квартиры или дома не покрывает всего долга по кредиту или займу.

Ранее пункт 5 статьи 61 Закона № 102-ФЗ позволял прекратить долг, если после несостоявшихся торгов кредитор оставлял заложенное жилье за собой. Вступившая в силу 25.07.2014 редакция указанной нормы позволила не требовать с должника выплаты остатка в том числе и после продажи залога, если кредитор получал выплату от страховой компании по программам страхования ответственности заемщика либо страхования финансовых рисков кредитора. Соответственно, в ситуации, когда указанные виды страховок по ипотечному кредиту или займу отсутствуют, страховой выплаты не происходит и у гражданина остается обязанность выплачивать остаток долга.

По мнению ЦБ, интересам потребителей в гораздо большей степени отвечало бы полное прекращение долга во всех случаях, когда на предмет ипотеки обращено взыскание, передает пресс-служба регулятора.